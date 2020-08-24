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Писателя Владислава Крапивина повторно перевели в реанимацию

12 августа ему провели операцию, через несколько дней перевели в обычную палату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Советский и российский писатель Владислав Крапивин вновь переведен в реанимацию в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила в понедельник ТАСС командор юношеского отряда "Каравелла", невестка писателя Лариса Крапивина.

10 августа Крапивина повторно госпитализировали после того, как 7 августа он закончил лечение пневмонии в больнице. 12 августа писателю провели операцию, через несколько дней его перевели в обычную палату.

"Состояние резко ухудшилось, его снова перевели в реанимацию", - сказала Крапивина.

Владиславу Крапивину 81 год. Он основатель детского отряда "Каравелла", направленного на изучение морского дела, автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. 

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