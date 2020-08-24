Противоспутниковый комплекс "Тирада" впервые представят на "Армии-2020" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Посетители площадки Международного военного-технического форума "Армия-2020" в Екатеринбурге впервые увидят новейший мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тирада" для блокирования спутниковых сигналов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"Техника недавно поступила по гособоронзаказу на вооружение войск РЭБ Центрального военного округа. Комплекс размещен на базе армейского "КамАЗа", предназначен для ведения радиоразведки и подавления линий спутниковой связи противника", - говорится в сообщении.

В составе кластера техники РЭБ будут представлены и другие современные образцы вооружения - комплекс радиоподавления "Поле-21" для защиты стратегических объектов от крылатых ракет, ударных беспилотников и управляемых авиабомб, наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", станция помех "Красуха-С4", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", обеспечивающий разведку и скрытое радиоподавление абонентских терминалов сотовой связи противника.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет на полигоне Свердловский в период с 27 по 29 августа. В этом году организаторы на треть увеличили состав статической экспозиции современного вооружения, военной и специальной техники. На площадке форума можно будет увидеть свыше 150 новых и модернизированных образцов вооружения. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники.