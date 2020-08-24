Число пострадавших от укусов клещей детей в Свердловской области выросло на 24%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Количество детей, пострадавших от укусов клещей, увеличилось на 24% в этом году в Свердловской области, достигнув 7 тыс. человек. Это также на 33% больше, чем среднемноголетний уровень в регионе, сообщила в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по области Анжелика Пономарева.

"Семь тысяч детей пострадали от укусов клещей [в этом году] - это на 24% выше, чем в прошлом году, и на 33% выше, чем среднемноголетний уровень", - сообщила она.

При этом в целом число обратившихся в медпункты из-за укусов клещей местных жителей снизилось на 2% по сравнению с прошлым годом - их зафиксировано 30 756. "В настоящее время в больницы города госпитализирован 141 человек с диагнозом клещевой энцефалит, каждому третьему поставлен диагноз клещевой энцефалит. 357 человек госпитализированы с клещевым боррелиозом, 286 человек имеют подтвержденный диагноз клещевой боррелиоз", - добавила Пономарева.

Начало активности клещей в Свердловской области традиционно пришлось на март, первый случай укуса клеща был зафиксирован 14 марта. Пик активности был в мае и июне, когда в неделю фиксировалось по 5 тыс. случаев укусов клещей, тогда как сейчас - до 200 в неделю. "В этом году больше зарегистрировано укусов в таких муниципальных образованиях как Пышминский городской округ, Слободотуринский и Байкаловский муниципальные районы, Рефтинский, Талицкий, Тугулымский городские округа - там показатель больше в два раза, нежели среднеобластной", - сообщила Пономарева.

Особенностью этого сезона также стало изменение порядка госпитализации пациентов с укусами клеща из-за выявления у них коронавируса. "Часть больных поступали в больницы с коронавирусной инфекцией, среди тех пациентов, которые были госпитализированы к нам, у девяти выявлен коронавирус, и они были маршрутизированы в соответствующие учреждения. <...> В одном случае было тяжелое протекание клещевого энцефалита в сочетании с коронавирусной инфекцией, которую мы обнаружили на основании выявленных антител, пациентка находилась 20 дней на искусственной вентиляции легких", - рассказала в свою очередь заведующая первым неврологическим отделением "Новой больницы" Марина Топоркова.