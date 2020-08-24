Количество стобалльников ЕГЭ в Свердловской области увеличилось в 2020 году на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Число учеников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), в Свердловской области в 2020 году увеличилось на 10%. Стобалльные результаты получили 128 человек, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

"В этом году стобалльников 128 человек, это выше чем в прошлом году на 12 человек", - сказала Умнова. Так же она отметила, что в этом году в регионе восемь школьников получили на ЕГЭ 100 баллов сразу по двум предметам.

Всего в 2020 году в Свердловской области изначально планировали сдавать ЕГЭ порядка 19 тысяч школьников и 2 тысячи выпускников прошлых лет. Более 2 тысяч школьников отказались от сдачи экзаменов в этом году, так как они не требуются для получения аттестата.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 482, из них 127 за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер.