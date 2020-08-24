Долги по зарплате анонсировавшим забастовку рабочим на Урале составили 27 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по сообщению о невыплате заработной платы на одном из предприятий в поселке Малышева Свердловской области, в котором, по сообщениям СМИ, готовится забастовка рабочих Мариинского прииска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

23 августа региональные СМИ со ссылкой на сотрудников предприятия сообщили, что на Мариинском прииске готовится забастовка из-за невыплаты зарплаты.

"Организована доследственная проверка по сообщению о невыплате заработной платы на одном из предприятий в поселке Малышева. Согласно полученным в ходе проверки данным, общая сумма задолженности перед 391 рабочим составила порядка 27 миллионов рублей. Денежные средства уже поступили на счета работников, задолженность по заработной плате погашена (соответствующие подтверждающие документы приобщены к материалу доследственной проверки)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГК "Ростех", которой принадлежит АО "Мариинский прииск", в лице "РТ-Капитал" предоставит в качестве меры дополнительной поддержки предприятию беспроцентный целевой займ размере 300 млн рублей, который направят на реализацию антикризисной программы по стабилизации деятельности предприятия. Гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров отметил, что спрос на драгоценные камни в связи с пандемией коронавируса резко упал,а объем продаж драгоценных камней сократился на 80%.

Мариинский прииск "Ростеха" - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи т руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 т бериллов.