В Свердловской области 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ по обществознанию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Семидесятитрехлетний пенсионер стал участником единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в Свердловской области в 2020 году. Об этом сообщила в Уральском информационном центре ТАСС начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики области Татьяна Умнова.

"Есть у нас традиционный участник старшего возраста <…> В этом году данный участник тоже был. [Ему] 73 года", - сказала Умнова на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ в регионе.

Она отметила, что ранее выбор предметов для сдачи у него был более широкий, в этом году он остановился только на сдаче ЕГЭ по обществознанию. Умнова отметила, что часть с развернутыми ответами в ЕГЭ по обществознанию достаточно сложная и требует разных компетенций, в частности, знаний в области права, экономики, знаний исторических событий и процессов.

Всего в 2020 году в Свердловской области изначально планировали сдавать ЕГЭ порядка 19 тысяч школьников и 2 тысячи выпускников прошлых лет. Более 2 тысяч школьников отказались от сдачи экзаменов в этом году, так как они не требуются для получения аттестата.