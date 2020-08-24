Титов намерен приостановить до суда акты о сносе десятков объектов торговли в Челябинске

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен приостановить до решения суда несколько десятков актов челябинской мэрии о сносе нестационарных торговых объектов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"В Москве, когда шли "ночи длинных ковшей", мы добились выплаты компенсации владельцам сносимых объектов, 94% ей воспользовались. В других городах проблемы решаются аналогичным образом. А в Челябинске возникли затруднения. Конечно, мы пообщаемся по этому поводу с губернатором области Алексеем Текслером. Думаю, что к проблеме стоит привлечь и внимание прокуратуры. А пока что приостановим решение о сносе до вердикта суда - закон об уполномоченных дает нам такое право", - сказал Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

По данным пресс-службы, предметом конфликта между предпринимателями и администрацией Челябинска стало исключение нескольких киосков из городской схемы размещения нестационарных торговых объектов на основании нарушений "Правил противопожарного режима в РФ". Несмотря на то, что постановлением правительства от 23 апреля в эти правила были внесены изменения, и с 5 мая одно из положений о противопожарных расстояниях между зданиями утратило силу, администрация Челябинска не корректировала собственные акты о сносе киосков, основанные на устаревших требованиях.

Другая часть проблемы, как уточняет пресс-служба, обусловлена тем, что владельцы челябинских киосков и павильонов "фактически лишены возможности воспользоваться нормами регионального закона от 09. 04. 2020 № 131-ЗО "О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов <…> без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута". Закон предоставил владельцам объектов, у которых на дату принятия закона срок действия договора аренды не истек, право на продление договора без торгов. 30 апреля заксобрание региона приняло поправки к нему, в соответствии с которыми муниципалитеты получили право заключать договоры на размещение нестационарных торговых объектов сроком на 1 год с теми предпринимателями, у которых договор аренды закончился еще до принятия закона. Дополнительным условием выступало отсутствие задолженности по аренде и готовность предпринимателя привести свой объект в соответствие с требованиями благоустройства.