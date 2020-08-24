В Верхней Салде полностью модернизируют уличное освещение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Система уличного освещения будет полностью модернизирована в Верхней Салде (Свердловская область), в городе заменят более двух тысяч устаревших приборов освещения, сообщила в понедельник пресс-служба ПАО "Ростелеком", реализующего проект модернизации.

Верхняя Салда - центр расположенной на Урале особой экономической зоны "Титановая долина". Здесь размещается производство крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма". В городе проживают более 40 тыс. человек.

"Вместо устаревших светильников телеком-провайдер поставит энергоэффективные приборы. Внедрение энергосберегающих технологий позволит муниципальному образованию сэкономить почти 70% от общего потребления электрической энергии за семь лет, именно на этот период заключен контракт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сумма контракта муниципалитета с "Ростелекомом" составляет 66 млн рублей, и именно такой объем средств будет сэкономлен городом на электроэнергии в течение срока действия контракта (после модернизации экономия составит 9,5 млн рублей в год).

Проект модернизации также предусматривает внедрение системы цифрового управления городским освещением в Верхней Салде. Система позволит оперативно собирать данные о потреблении электрической энергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику, уведомлять диспетчерские службы об аварийных ситуациях на линии.

Модернизация системы уличного освещения в Верхней Салде ведется в рамках реализации программы "Умный город", одним из операторов которой выступает ПАО "Ростелеком". Верхняя Салда - третий город Свердловской области, запустивший проект полной модернизации системы уличного освещения. Первым в 2019 году был Качканар, вторым в 2020 году стал поселок городского типа Арти. По условиям контрактов "Ростелеком" в течение семи лет будет обслуживать установленное оборудование, после чего ответственность за его эксплуатацию перейдет к муниципалитетам.