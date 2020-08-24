Режим самоизоляции для жителей Свердловской области старше 65 лет продлили до 31 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 31 августа. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона в понедельник.

"Самоизоляция для людей в возрасте 65 плюс и больных хроническими заболеваниями продлена до 31 августа. Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ № 456", - говорится в сообщении.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 482, из них 127 за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер.