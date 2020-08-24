Потепление и дожди ожидаются на Урале в конце августа

ТАСС, 24 августа. Дожди и потепление ожидаются в Уральском федеральном округе в последнюю неделю августа. В ряде регионов в начале недели пройдут грозы, сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"[В Свердловской области 25 августа будет] облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Температура воздуха ночью - 9-14, при прояснении будет до плюс 4, днем - 17-22 градуса тепла. <…> Днем порывы ветра будут до 13 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что к четвергу, 27 августа, температура воздуха в регионе днем поднимется до 25 градусов.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождливая погода установится в регионе к середине недели. При этом ночная температура воздуха будет колебаться от плюс 1 градуса до плюс 16, а дневная температура воздуха будет постепенно увеличиваться от плюс 13 в понедельник до плюс 25 в среду.

В Курганской области к четвергу потеплеет до 26 градусов, во вторник, сообщают в региональном гидрометцентре, ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 14 м/с. По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре с понедельника по среду ожидаются кратковременный дождь, гроза. Температура днем поднимется от 13-17 градусов в понедельник до 18-23 градусов в среду.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области дневные температуры поднимутся от 18-23 во вторник до 20-25 в четверг. Всю неделю ожидаются дожди, в среду возможна гроза. В Ямало-Ненецком автономном округе гроза ожидается уже во вторник, всю неделю также ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха днем поднимется к четвергу до 23 градусов.