Суд арестовал мужчину, обвиняемого в гибели младенца в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, по факту гибели младенца в Нижнем Тагиле. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Ранее в понедельник начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщил ТАСС, что сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого, ранее судимого мужчину.

"Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета, заключив обвиняемого под стражу на срок до 20 октября 2020 года включительно. Вину в совершенном преступлении задержанный признал частично, тем не менее у органов СК РФ имелись веские основания для предъявления ему соответствующего обвинения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 20 августа 2020 года обвиняемый, находясь вместе со своим малолетним сыном 2019 года рождения, нанес ребенку несколько ударов руками по голове, отчего мальчик впоследствии умер на месте преступления в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы. После этого злоумышленник отнес ребенка в другую комнату и скрылся из квартиры.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону отметили, что в ходе расследования проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.