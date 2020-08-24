Двоих детей вернули из Сирии к родственникам в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Двое мальчиков, находящиеся в сирийском лагере, были возвращены в Екатеринбург в ночь на 24 августа, их встретили родственники. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

"Специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области встретили ребят в Москве и в ночь на 24 августа привезли их в Екатеринбург. Встречали мальчиков бабушка, их старшая сестра, уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков и заместитель начальника управления социальной политики № 2 города Артемовского Светлана Харченко", - говорится в сообщении с уточнением, что дети не говорят по-русски, поэтому им еще предстоит период адаптации.

В феврале 2020 года в Свердловскую область были доставлены четыре ребенка, двое их младших братьев оставались в Сирии. Региональный детский омбудсмен Игорь Мороков сообщал ТАСС, что перевозка двоих детей затянулась из-за решения вопроса с их гражданством.

В ночь на 18 августа самолет Минобороны доставил в РФ 26 российских детей в возрасте от года до 15 лет. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, детей отправили под опеку родственников в восемь регионов РФ.

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий.