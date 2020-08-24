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Прокуратура требует от Курганской ТЭЦ очистить до нормативов сбрасываемые в реку стоки

По данным ведомства, концентрация по некоторым веществам превышала предельно допустимые нормы в семь раз

ТАСС, 24 августа. Природоохранная прокуратура направила исковое заявление в суд на "Курганскую ТЭЦ" после обнаружения сбросов воды с превышением концентрации вредных веществ до семикратного размера в реку Черная (впадает в реку Тобол). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения водного законодательства в деятельности ООО "Курганская ТЭЦ" при сбросе воды, используемой в производственном цикле. <…> Установлено, что водопользователь длительное время осуществляет сбросы сточных вод в реку Черная, впадающую в реку Тобол, с превышением концентрации загрязняющих веществ, оказывая при этом на водный объект существенное негативное воздействие. Концентрация по некоторым веществам превышала предельно допустимые нормы в семь раз", - говорится в сообщении.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление в целях устранения выявленных нарушений. Надзорное ведомство требует от компании обеспечить очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса.

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