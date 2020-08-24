ТЭЦ свердловского филиала "Т-плюс" эвакуировали из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) филиала "Т-плюс" в Свердловской области эвакуированы из-за сообщения о минировании. Инцидент не повлияет на потребителей, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала.

"Сегодня получили анонимное сообщение о том, что один из объектов [филиала] заминирован, наша служба безопасности связалась с МЧС и МВД. Проверка ведется, на всякий случай персонал эвакуировали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что объекты работают в штатном режим на производстве тепла и доставке горячей воды ситуация не скажется.

В свердловский филиал "Т-Плюс" входят ТЭЦ Академическая, Ново-Свердловская ТЭЦ, Первоуральская ТЭЦ и Свердловская ТЭЦ.

Ранее в понедельник из-за анонимного сообщения о минировании были эвакуированы энергообъекты Саратовского филиала "Т-плюс".