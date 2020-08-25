Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Советский и российский писатель Владислав Крапивин переведен из реанимации в обычную палату Свердловской областной клинической больницы № 1, сообщила во вторник ТАСС командор юношеского отряда "Каравелла", невестка писателя Лариса Крапивина.

Госпитализация Крапивина продолжается с 10 августа, 12 августа писателю провели операцию. Накануне Крапивину стал хуже, он был в реанимации.

"Владислава Петровича снова перевели в обычную палату, ему стало лучше", - сказала Крапивина.

Владиславу Крапивину 81 год. Он основатель детского отряда "Каравелла", направленного на изучение морского дела, автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.