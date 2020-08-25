Число вакансий в общепите Свердловской области за неделю выросло вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Количество вакансий в кафе и ресторанах Свердловской области за неделю с момента возобновления работы после снятия ряда ограничительных мер увеличилось в два раза. С 18 августа открылось 326 вакансий, что на 171 вакансию больше, чем за неделю до начала работы организаций общепита, сообщили в пресс-службе "HeadHunter Урал" во вторник.

18 августа в регионе сняли ограничения на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита. Работа летних веранд кафе и ресторанов Екатеринбурга разрешена с 1 июля.

"В период с 18 по 24 августа включительно в Свердловской области было открыто на 110% больше вакансий для представителей сферы общепита, нежели в период с 11 по 17 августа: 326 против 155", - говорится в сообщении.

Ранее столь же интенсивный рост наблюдался в июле, когда открылись летние веранды, отмечает прессс-служба

По данным HeadHunter, на 25 августа в регионе актуальна 581 вакансия для представителей сферы общепита. В пресс-службе отметили, что треть вакансий - это предложения для поваров. Также популярны вакансии официантов, менеджеров, мойщиков, спрос на них вырос в среднем на 150%. Вакансий для курьеров, которые были популярны весной, практически нет, уточнили в пресс-службе.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 482, из них 127 за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер.