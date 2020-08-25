Школьные линейки проведут лишь для первых и 11-х классов в Курганской области

"В Курганской области 1 сентября торжественные линейки пройдут для учеников первых и 11-х классов. Такое решение принято <...> в связи с рекомендациями Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

ТАСС, 25 августа. Торжественные школьные линейки 1 сентября проведут из-за пандемии лишь для первоклассников и 11-классников в Курганской области. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе региона.

Решением штаба предусматривается несколько вариантов проведения линеек. "Если классов много, можно организовать праздник отдельно для первоклашек и отдельно для выпускников. Можно провести мероприятие только для малышей, которые первый раз пришли в школу, и отказаться от линейки для 11-классников. Окончательное решение, в каком формате в школе пройдет День знаний, образовательная организация принимает самостоятельно", - цитирует оперштаб директора Департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочерова.

При этом на линейках должна соблюдаться дистанция между классами, а родители могут находиться в специально отведенном для них месте с соблюдением масочного режима.

Отмечается, что для остальных школьников 1 сентября организуют уроки мира и памяти, классные часы. Их планируют провести в разное время, чтобы исключить контакты между классами.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 2 870 случаев заражения коронавирусом. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 654 человека. Лаборатории и медицинские организации провели 130 524 исследования.