Суд Югры 3 сентября рассмотрит приговор о ДТП с 10 погибшими детьми в 2016 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 августа. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры назначил на 3 сентября заседание по делу фигурантов аварии с участием автобуса, в котором в декабре 2016 года погибли 12 человек, включая 10 юных спортсменов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в суде.

Источник, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил ТАСС, что данный процесс инициирован Генпрокуратурой РФ. "Генпрокуратура внесла в суд заключение о возобновлении производства ввиду новых обстоятельств по делу Саитханова, Зайнуллина, Сидорук, Тарасовой. Она вышла в суд и просит отменить приговор и направить им дело. <…> По результатам нового расследования Следственным комитетом РФ выявлены отягчающие обстоятельства и действующий приговор мешает Генпрокуратуре предъявить новое обвинение, в нем дана неверная квалификация действиям всех фигурантов", - сказал собеседник агентства.

6 февраля 2018 года Ханты-Мансийский районный суд в зависимости от роли каждого признал директора МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк" Ирину Тарасову, водителя автобуса Марата Зайнуллина, представителя индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александра Сидорука и водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Халатность", "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Позднее родители погибших и пострадавших подавали апелляционную и кассационную жалобы, не согласившись с решением суда. В частности, с тем, что к гибели детей привели действия одного лишь водителя грузовика, а всем остальным фигурантам в вину смерть детей не вменили.

Воспитанники и тренерский состав спортивной школы "Сибиряк" 4 декабря 2016 года выехали из Ханты-Мансийска в сторону Нефтеюганска на автобусе, которым управлял Зайнуллин. В салоне находились 33 человека. После столкновения с тягачом Volvo, водитель которого выехал на встречную полосу, автобус изменил траекторию и сам оказался на встречной полосе, после чего столкнулся с тягачом Scania. В результате погибли 10 детей, еще 19 человек, в том числе 16 детей, пострадали.