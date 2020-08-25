Проект "МыРядом2020" открыл телефонные линии психологической помощи в 10 городах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Волонтерский проект скорой психологической помощи "МыРядом2020" организовал новые телефонные линии в 10 городах России. Это позволит обеспечить круглосуточную работу линии и увеличить количество психологов почти втрое до 700, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС основатель проекта и психолог Надежда Сафьян.

"Наши возможности расширились, если раньше мы работали через заявки сайта, то сегодня мы внедряем IP-телефонию. Это позволяет организовать бесплатную психологическую помощь в 10 городах России: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган, Краснодар, Владивосток и Пенза. Так, в каждом городе появляется свой телефон, через который можно будет дистанционно оставить заявку. В каждом городе мы планируем привлекать новых психологов, это позволит обеспечить круглосуточную работу линии и увеличить количество специалистов почти втрое - до 700", - сказала Сафьян.

За 5 месяцев работы проекта принято в работу более 700 заявок, проведено более 1 500 консультаций, помощь обратившимся осуществляется круглосуточно. В проекте сейчас участвуют от 250 до 300 психологов со всей России, а также из Казахстана и США. Организовано десять линий помощи для следующих категорий нуждающихся: медики и их родственники, беременные, заболевшие, дети, подростки и их родители, пожилые, педагоги, потерявшие доход и работу, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, и те, кто оказался в кризисной ситуации.

Волонтерский проект скорой психологической помощи "МыРядом2020" был создан в марте этого года для поддержки медиков в период пандемии коронавируса. Сейчас к волонтерскому движению присоединились более 250 специалистов: все специалисты имеют опыт психологического консультирования, отдельно выделены кризисные психологи, которые работают с экстренными заявками.