Челябинская филармония с 17 сентября возобновляет проведение концертов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Челябинская государственная филармония с 17 сентября возобновляет концертную программу, прерванную в марте из-за пандемии коронавируса. Первый концерт исполнят лауреат XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Шишкин (Москва) и Челябинский симфонический оркестр, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель филармонии Александра Третьякова.

"На 17 сентября запланирован первый концерт, организованный Челябинской государственной филармонией. Тем самым мы открываем концертный сезон филармонии. Сейчас у нас идут прослушивания в симфонический оркестр, мы набираем новых музыкантов", - сказала собеседница агентства.

По словам Третьяковой, сезон откроется концертом для фортепиано с оркестром №3 Сергея Рахманинова. Мероприятие организовано в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны".

25 августа филармония не в статусе организатора предоставляет площадку для концерта Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра, которые в настоящее время ездят с гастролями по разным городам страны.

Концерты в 2020 году Челябинская филармония временно прекратила 19 марта из-за пандемии коронавируса. Возврат денег организован с 27 июля.

19 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, которым разрешается работа кинотеатров и кинозалов, а также вводится ряд других послаблений режима повышенной готовности, введенного в регионе с началом пандемии. В частности, разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.