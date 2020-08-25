В Югре построили почти 150 детских садов за десять лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за десять лет - с 2010 по 2020 годы - построили 146 детских садов. Благодаря этому все дети в возрасте от трех лет обеспечены местами в дошкольных организациях, сообщили во вторник ТАСС в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"За период 2010-2020 годы <...> в Югре построено 146 детских садов, полностью обеспечили ими детей от трех лет, в 18 из 22 муниципалитетов ликвидирована очередь в сады для детей от 1,5 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также всем современным требованиям соответствуют в настоящее время в Югре 96,5% школ, в том числе 44 построенных за 2010-2020 годы. Почти вдвое - до 80% - увеличен охват детей дополнительным образованием. "В целом численность населения за данные десять лет увеличилась более чем на 140 тыс. человек (более чем до 1,6 млн человек - прим. ТАСС), регион занимает пятое место в стране по естественному приросту населения, который фиксируется во всех муниципальных образованиях", - уточнил собеседник.

Он добавил, что рождаемость в Югре превышает смертность в 2,1 раза, при этом ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на пять лет - до 75 лет.