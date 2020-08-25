Свердловские предприниматели получили в период пандемии поддержку почти на 16 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Малые и средние предприниматели Свердловской области в рамках мер поддержки, разработанных в период пандемии коронавирусной инфекции, получили 15,9 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, сообщил во вторник департамент информационной политики региона.

"В частности, региональные офисы банков предоставили свыше 6 тысяч льготных кредитов под 2% годовых для наиболее пострадавших отраслей экономики, а также социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 9 млрд 206 млн рублей. Банковские кредиты под 0% на выплату заработной платы предоставлены 1 111 организациям на сумму 2 млрд 448 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что порядка 3,2 млрд рублей были направлены субъектам малого и среднего бизнеса в виде безвозмездной финансовой помощи для сохранения численности сотрудников.

"Кроме того, выплачено порядка 63 млн рублей самозанятым региона по 12 558 заявкам, а также на 30,4 млн рублей списаны проценты по действующим займам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства", - добавили в департаменте.