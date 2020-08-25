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Пандемия COVID-19

Свердловские власти заявили, что область прошла плато по заражению коронавирусом

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, в регионе фиксируется устойчивое снижение заболеваемости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Свердловская область миновала плато по заражению коронавирусной инфекцией. В регионе фиксируется устойчивое снижение заболеваемости, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель губернатора области Павел Креков.

Ранее, 9 июня, на брифинге по итогам заседания оперштаба Креков сообщил о переходе на плато. С 25 мая в Свердловской области фиксировалось более 200 случаев заражения коронавирусом ежедневно.

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"Мы находимся в зоне устойчивого снижения заболеваемости. Это не плато, это действительно устойчивое снижение заболеваемости", - сказал Креков. Он отметил, что причин снижения несколько, в том числе наличие общественного иммунитета и лекарственная профилактика контактных групп, которая проводится в регионе по решению губернатора.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями продлен до 31 августа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 598, из них 116 за последние сутки.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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