Свердловские власти заявили, что область прошла плато по заражению коронавирусом

Ранее, 9 июня, на брифинге по итогам заседания оперштаба Креков сообщил о переходе на плато. С 25 мая в Свердловской области фиксировалось более 200 случаев заражения коронавирусом ежедневно.

"Мы находимся в зоне устойчивого снижения заболеваемости. Это не плато, это действительно устойчивое снижение заболеваемости", - сказал Креков. Он отметил, что причин снижения несколько, в том числе наличие общественного иммунитета и лекарственная профилактика контактных групп, которая проводится в регионе по решению губернатора.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями продлен до 31 августа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 598, из них 116 за последние сутки.