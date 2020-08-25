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Свердловский облсуд отменил приговор четырем полицейским за избиение подростков

По данным следствия, в июле 2018 года в Каменске-Уральском двое оперуполномоченных, стажер и начальник отдела полиции, применяя насилие, принуждали несовершеннолетнего к написанию явки с повинной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил приговор в отношении четырех сотрудников полиции по делу о превышении должностных полномочий в Каменске-Уральском. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

В марте 2020 года Синарский районный суд Каменска-Уральского признал виновными четырех полицейских и приговорил их к срокам от трех до четырех лет лишения свободы, также им запрещено занимать должности в органах госвласти и внутренних дел в течение трех лет.

"По итогам апелляционного рассмотрения жалоб Свердловский областной суд отменил приговор, уголовное дело возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Мера пресечения осужденным изменена на подписку о невыезде", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2018 года в ходе проверки информации о возможной причастности несовершеннолетнего к краже телефона и банковской карты двое оперуполномоченных, стажер и начальник отдела полиции, угрожая и применяя насилие, принуждали его к написанию явки с повинной. Насилие применялось также к знакомой подростка, который в итоге написал явку с повинной, оговорив себя. Позднее его причастность была опровергнута.

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РоссияСвердловская область
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