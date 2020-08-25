УрФУ проведет празднование 1 сентября в онлайн-формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Крупнейший в федеральном округе Уральский федеральный университет (УрФУ) проведет традиционное празднование 1 сентября в онлайн-формате, сообщила во время прямой трансляции вуза менеджер праздника "День первый" Алина Девятерикова.

"День первый" в этом году пройдет в необычном формате, в онлайн-формате", - сказала Девятерикова.

Она отметила, что празднование начнется прямым эфиром, затем пройдут розыгрыши подарков от вуза и его партнеров. Традиционная ярмарка студенческих возможностей также перейдет в онлайн: представители вуза запустят приложение, которое станет онлайн-аналогом этой акции. В нем первокурсники смогут узнать про студенческие организации, которые будут разделены по пяти траекториям: профессионализм и карьеры, наука и инновации, лидерство и управление, международная деятельность, спорт и творчество.

Подключиться к онлайн-празднику можно будет из любой страны, пояснили ТАСС в пресс-службе вуза. Ранее сообщалось, что вуз организует дистанционное обучение для иностранных студентов с 1 сентября. В УрФУ обучается более 4200 иностранных студентов из 100 стран.

Также специалисты университета разработали новый сервис "Навигатор первокурсника", который поможет студентам освоиться в вузе и учебном процессе, а также найти для себя занятие после пар. В сервисе представлены ответы на самые частые вопросы, связанные в том числе с темой профилактики коронавируса, наглядные карты, туры по учебным корпусам, отмечают в пресс-службе вуза.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".