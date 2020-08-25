Турчак: корпус депутатов ЕР в Курганской области обновится не менее чем на 50%

ТАСС, 25 августа. Обновление депутатского корпуса партии "Единая Россия" в Курганской области составит не менее 50%. Об этом во вторник сообщил журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время рабочей поездки в регион.

"Большое обновление депутатского корпуса - не менее 50% обновление - произойдет. Я думаю, что это высокий процент, ответ партии на один из самых главных запросов жителей - это запрос на обновление. Что касается тех депутатов, которые идут подтверждать свои полномочия, которые сейчас являются депутатами - для них это прекрасная возможность отчитаться: что было ими сделано за пять лет, какие проблемы и вопросы своего округа они смогли решить, что требует более длительного срока решения", - сказал он.

В Курганской области 13 сентября пройдут выборы в региональную думу седьмого созыва. В состав депутатского корпуса предстоит избрать 34 депутата: 17 по одномандатным округам и 17 - по региональным партийным спискам. В структуре областной думы VI созыва сформированы мандатная комиссия и шесть комитетов - по аграрной политике и природным ресурсам, по бюджету, финансовой и налоговой политике, по законодательству и государственному строительству, по региональной политике и местному самоуправлению, по социальной политике, по экономической политике. В думу входят 33 депутата, ее председателем на настоящий момент является Дмитрий Фролов.

Кроме того, в этом году пройдут выборы в Шадринскую городскую думу, муниципальные кампании.