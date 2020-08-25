Более 40 свердловских компаний стали участниками программы кешбэка для туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Более 40 свердловских предприятий туротрасли вошли в программу поддержки внутреннего туризма, предполагающую возврат части стоимости поездки на туры внутри России. Так, например, туры по Свердловской области организованы крупным туркластером "Гора Белая", сообщили журналистам в департаменте информационной политики Свердловской области во вторник.

"В программе участвуют более 40 свердловских предприятий туротрасли. Туристический кластер "Гора Белая" и туроператор "Спутник" разработали два тура с кешбэком по Свердловской области - "Уральская закалка: сборы для спортивных групп" и "Суровая красота Урала" с посещением самых интересных локаций Екатеринбурга, основных достопримечательностей области, проживанием на территории туристического кластера и природными активностями", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора управляющей компании туристического кластера "Гора Белая" Леонида Гункевича, туры рассчитаны в первую очередь на жителей соседних регионов, тем не менее первыми покупателями программы "Суровая красота Урала" стали туристы из Краснодара.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров или проживания, стартовала 21 августа и продлится неделю, до 28 августа включительно. В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей.