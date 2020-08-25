В Свердловскую область доставили всех детей, которых планировали вывезти из Сирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Эвакуация детей из Сирии в Свердловскую область завершена, на данный момент все дети доставлены в регион. При появлении новой информации о нахождении в Сирии других детей из Свердловской области вопрос их возвращения будет решен по отработанной ранее схеме, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка региона Игорь Мороков во вторник.

"Все дети, о которых мы знали и четко понимали, что они есть [в лагерях Сирии], доставлены в Российскую Федерацию, в Свердловскую область. Информации о наличии других детей пока у нас нет, но вероятность такого имеется. <...> В этом случае мы сможем перевезти детей достаточно быстро. У нас наработан опыт взаимодействия со всеми государственными органами, мы знаем, что делать", - сказал он, уточнив, что проблем с определением гражданства, с генетическими экспертизами уже нет.

По словам Морокова, дети, которых доставили в Свердловскую область в этом году, успешно проходят реабилитацию. "[Четверо детей] уже открыто разговаривают, улыбаются, с бабушкой общаются. А малышам еще предстоит освоиться", - уточнил омбудсмен.

В ночь на 18 августа самолет Минобороны РФ доставил в Россию 26 российских детей в возрасте от года до 15 лет. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, детей отправили под опеку родственников в восемь регионов РФ.

В феврале 2020 года в Свердловскую область были доставлены первые четыре ребенка из одной семьи, двое их младших братьев были эвакуированы в регион в ночь на 24 августа. Опекуном всех детей стала их бабушка.

Дети в Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия для содействия их возвращению.