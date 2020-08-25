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Пандемия COVID-19

В Курганской области возобновят с 1 сентября работу театры и концертные залы

А с 26 августа в регионе откроются детские игровые комнаты, развлекательные и досуговые заведения

ТАСС, 25 августа. Власти Курганской области разрешили возобновить работу театров и концертных организаций региона с 1 сентября. С 26 августа разрешена работа досуговых заведений, сообщили в региональном оперштабе во вторник.

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"В Курганской области с 26 августа свою работу возобновляют детские игровые комнаты, развлекательные и досуговые заведения. Также с 1 сентября начинают работать театры и концертные организации. Такое решение принято областным оперативным штабом", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что развлекательные и досуговые учреждения будут работать с обязательным проведением профилактических мероприятий и соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. "Порядок работы организаций, осуществляющих театрально-концертную деятельность, предусматривает допуск посетителей в залы не менее чем за 30 минут до начала спектакля или концерта, чтобы предотвратить скопление людей у входов в залы. Разрешается рассадка зрителей в шахматном порядке через два кресла, действует масочный режим", - пояснили в штабе.

Также смягчены требования к работе предприятий общественного питания -теперь не нужна предварительная запись для их посещения и сняты ограничения по времени их работы.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 2 870 случаев заражения коронавирусом. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 654 человека. Лаборатории и медицинские организации провели 130 524 исследования.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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