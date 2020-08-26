Ученики некоторых школ в Югре перейдут на дистант на время досрочного голосования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Ряд школ в трех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 11 и 12 сентября перейдут на дистанционное образование, чтобы школьники и избиратели, приходящие на участки, не пересекались. Об этом сообщили в среду ТАСС в региональном департаменте образования и молодежной политики.

"Занятия в ряде образовательных организаций в Когалыме, Нефтеюганске и Белоярском районе пройдут 11 и 12 сентября в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь председатель избиркома Югры Денис Корнеев сообщил ТАСС, что в школах в данных муниципалитетах располагаются участковые избирательные комиссии. "Помещения ряда участковых избирательных комиссий в Когалыме, Нефтеюганске и Белоярском районе располагаются в зданиях школ и колледжа. Для выполнения предписаний Роспотребнадзора необходимо развести потоки школьников, студентов и избирателей", - сказал он.

По данным на едином сайте госорганов Югры, помещения семи участковых избирательных комиссий в Когалыме, Нефтеюганске и Белоярском районе, где будет проходить досрочное голосование 11 и 12 сентября, размещены в зданиях пяти школ и одного колледжа.

В единый день голосования, 13 сентября, в Югре депутаты окружной думы в ходе голосования выберут главу региона. Также в Югре планируется избрать пять глав поселений, в том числе глав городского поселения Советский, сельских поселений Лямина Сургутского района, Малый Атлым Октябрьского района, Мулымья Кондинского района, Сорум Белоярского района, а также 88 депутатов.