Суд изменил на реальное наказание фигурантам дела об обрушении на МЗиК в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил с условного на реальное наказание обвиняемым по делу об обрушении кровли на машиностроительном заводе им. М. И. Калинина (МЗиК) в Екатеринбурге в 2016 году, передает корреспондент ТАСС из суда, где велась онлайн-трансляция заседания.
7 апреля Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил четверым обвиняемым по делу - заместителю главного инженера завода Владимиру Гаганову, сотруднику отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий Валерию Шмелеву, а также руководителям компаний, которые выполняли работы на крыше рухнувшего корпуса № 15, - учредителю ООО "СК "Крона" Юрию Ожиганову и бывшему директору ООО "Наш дом" Илье Кондрашину - от 2 до 3 лет условно.
"Судебная коллегия определила приговор Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга изменить и направить осужденных в колонию-поселение для отбывания назначенного приговором наказания в виде лишения свободы. Определить, что Гаганов, Шмелев, Ожиганов и Кондрашин следуют к месту отбывания наказания самостоятельно", - сказал судья.
Кровля на площади около 800 кв. метров обрушилась на заводе 9 ноября 2016 года. Погибли четыре человека, травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".
На заводе имени Калинина производят военную технику, в частности пуско-заряжающую установку 9А84МЭ из состава ЗРС "Антей-2500", пуско-заряжающую установку 9А316Э - средство ЗРК средней дальности "БУК-М2Э". Завод входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".