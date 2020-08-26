Суд изменил на реальное наказание фигурантам дела об обрушении на МЗиК в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил с условного на реальное наказание обвиняемым по делу об обрушении кровли на машиностроительном заводе им. М. И. Калинина (МЗиК) в Екатеринбурге в 2016 году, передает корреспондент ТАСС из суда, где велась онлайн-трансляция заседания.

7 апреля Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил четверым обвиняемым по делу - заместителю главного инженера завода Владимиру Гаганову, сотруднику отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий Валерию Шмелеву, а также руководителям компаний, которые выполняли работы на крыше рухнувшего корпуса № 15, - учредителю ООО "СК "Крона" Юрию Ожиганову и бывшему директору ООО "Наш дом" Илье Кондрашину - от 2 до 3 лет условно.