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Пандемия COVID-19

В Тюменской области возобновили диспансеризацию населения и профосмотры

Они были временно отменены с 18 марта

ТАСС, 26 августа. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому в больницах региона возобновляется проведение медицинских профилактических осмотров и диспансеризация населения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Тюменской области.

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"Возобновить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.

В постановлении также поручено региональному департаменту здравоохранения обеспечить этапность снятия ограничительных мер с медицинских организаций с учетом эпидемической ситуации.

В Тюменской области с 18 марта были временно отменены массовые плановые обследования, в том числе диспансеризация населения, а также посещение больных в стационаре для снижения рисков распространения коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба, в Тюменской области зафиксировано 7 528 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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