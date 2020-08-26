Уральский медуниверситет переведет обучение большинства студентов в онлайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Лекционные и практические занятия студентов 2-6 курсов Уральского медицинского госуниверситета (УГМУ) будут организованы в дистанционном формате. Об этом сообщили в пресс-службе УГМУ.

"К сожалению, обстоятельства не позволяют нам организовать образовательный процесс в его традиционном формате! <…> Все лекционные и практические занятия будут проводиться в дистанционном формате", - говорится в сообщении. Уточняется, что в дистанционном формате занятия начнутся для студентов 2-6 курсов.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями продлен до 31 августа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 72, из них 122 за последние сутки.