Все ТЭЦ "Т-плюс" в Свердловской области эвакуировали из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) филиала компании "Т-плюс" в Свердловской области второй раз за неделю эвакуированы из-за сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала.

"Оперативные службы ведут проверку, на производстве тепла и доставке горячей воды [ситуация] не скажется", - сказал собеседник агентства.

24 августа из-за сообщений о минировании были эвакуированы более 20 российских электростанций, проверки не выявили подтверждения информации о минировании.