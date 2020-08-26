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Все ТЭЦ "Т-плюс" в Свердловской области эвакуировали из-за сообщения о минировании

В компании сообщили, что оперативные службы ведут проверку, на производстве тепла и доставке горячей воды ситуация не скажется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) филиала компании "Т-плюс" в Свердловской области второй раз за неделю эвакуированы из-за сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала.

"Оперативные службы ведут проверку, на производстве тепла и доставке горячей воды [ситуация] не скажется", - сказал собеседник агентства.

24 августа из-за сообщений о минировании были эвакуированы более 20 российских электростанций, проверки не выявили подтверждения информации о минировании.

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