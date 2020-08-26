В Магнитогорске открыли завод, который обеспечит СПГ-топливом несколько регионов

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония запуска в Челябинской области первого малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк" состоялась в среду, передает коррепондент ТАСС с места событий.

"В нашей стратегии мы хотим от Петербурга до Челябинска обеспечить полностью количество СПГ-заправок для перевода в первую очередь большегрузного автотранспорта на СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС). Также, наверно, большую роль мини-СПГ [заводов] мы видим в газификации отдаленных районов, где нерентабельно строить длинные газопроводы. Этот завод может привозить газа столько, сколько необходимо конкретному потребителю в конкретный период", - сказал глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон на церемонии открытия.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что новый завод даст региону новые рабочие места и новые возможности заниматься газификацией и проектами газомоторного транспорта. "Тема экологии для нас актуальна. Перевод на газомоторное топливо это существенный вклад в экологическое состояние наших крупных городов", - добавил он.

По данным пресс-службы ПАО "Новатэк", завод мощностью 40 тыс. тонн в год предназначен для подготовки и сжижения природного газа, поступающего на площадку из газотранспортной сети магистрального трубопровода. Продукция завода - сжиженный природный газ и очищенный природный газ для промышленного и бытового применения - "газ обратного потока". Продукция будет использоваться в основном в качестве газомоторного топлива. Начальник комплекса Александр Шмелев рассказал журналистам, что штат предприятия почти полностью укомплектован.

По данным пресс-службы правительства Челябинской области, все строительно-монтажные работы для запуска завода производил генподрядчик "Трест Коксохиммонтаж". По словам гендиректора треста, на строительстве завода не было ни одного зарубежного специалиста, проектная документация также выполнена исключительно российскими компаниями.

"Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в России. Компания обеспечивает поставку газа в 39 субъектов РФ.