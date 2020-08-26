В Екатеринбурге в ДТП пострадали подростки, скрывавшиеся на угнанной машине от полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Три человека, среди которых два подростка 15 и 16 лет, госпитализированы с серьезными травмами после ДТП на угнанном автомобиле. Пострадавшие пытались скрыться от сотрудников полиции и врезались в дорожное ограждение, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу в среду.

"При патрулировании Кировского района экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу обратил внимание на автомашину "ВАЗ-21140", водитель которой на большой скорости проехал перекресток улиц Омской и Сулимова на красный сигнал светофора. Сотрудники полиции продолжили движение за правонарушителем, который во время движения не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. В результате происшествия пострадали три человека. С места аварии с тяжелыми травмами в травматологическое отделение детского лечебного учреждения госпитализированы 15-летний водитель и 16-летний пассажир автомашины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 23-летний пассажир с травмой головы и переломом костей таза госпитализирован в городскую больницу № 23.

Автомобиль получил значительные механические повреждения, добавили в ГИБДД. "Сотрудниками ГИБДД при осмотре автомашины установлено, что она имеет признаки угона - напрямую соединенные провода зажигания", - отметили в ведомстве, уточнив, что уже установлен владелец машины. 26 августа утром он не обнаружил машину на неохраняемой парковке.

Все пострадавшие неоднократно судимы за ранее совершенные преступления, подростки состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, отметили в ГИБДД.