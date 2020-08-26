Южно-Уральский госуниверситет организует для иностранных студентов онлайн-обучение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Иностранные студенты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), которые не смогут приехать в Россию к началу учебного года, начнут обучение в дистанционном формате. Об этом в среду сообщил проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Радионов.

"Студенты, которые уехали за пределы России к себе на родину и пока не могут вернуться в Челябинск на учебу, будут учиться онлайн. Для них будут проходить трансляции лекций в интернете через платформу вуза - "Электронный ЮУрГУ". Тот опыт, который университет получил с апреля по июнь, реализуя образовательный процесс дистанционно, будет активно использоваться для них в этом учебном году", - приводят в пресс-службе вуза слова Радионова.

Радионов уточняет, что иностранные студенты, которые вернутся на учебу в ЮУрГУ после открытия границы, будут проходить 14-дневную изоляцию. На 10-12 день они должны сдать тесты на коронавирус. В случае отрицательного результата студенты займут свои места в общежитиях и учебных группах. При ЮУрГУ функционирует обсерватор на 128 мест, в сентябре начнет функционировать второй - на 288 мест.

В ЮУрГУ числится более 2 тыс. иностранных студентов из 56 стран.

В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности, в частности обязательный масочный режим в общественных местах, гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться в самоизоляции. На утро 26 августа в регионе подтверждены 14 030 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 73 за последние сутки.