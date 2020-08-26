В Курганской области впервые за 10 лет зафиксировали миграционный прирост населения

ТАСС, 26 августа. Миграционный прирост населения в Курганской области составил в первом полугодии 2020 года почти 250 человек, тогда как ранее в регионе на протяжении более чем десяти лет фиксировался лишь отток жителей.

Курганская область является одним из 10 регионов РФ, которые демонстрируют наиболее низкие социально-экономические показатели. В частности, здесь наблюдается высокий миграционный отток и высокий уровень безработицы - на протяжении многих лет численность трудоспособного населения сокращается, люди находят работу в соседних регионах, в том числе в Ханты-Мансийском и Ямало-ненецком автономных округах.

"В Курганской области зафиксирована долгожданная положительная тенденция: по сравнению с январем - апрелем предыдущего года число граждан, выбывших из Курганской области, сократилось на 1 108 человек", - сообщили в пресс-службе губернатора, уточнив, что в первом полугодии 2020 года в регион прибыло 13 155 человек (на 7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года), выбыло - 12 906 (на 12,9% меньше, чем за тот же период 2019 года). По данным пресс-службы, положительная динамика миграционной убыли-прироста была зафиксирована впервые более чем за десять лет.

Для сравнения: за шесть месяцев 2019 года миграционный отток населения составил порядка 670 человек, в 2018 году этот показатель достиг почти 6,5 тыс. человек, уточнили в пресс-службе губернатора.

В департаменте экономического развития региона пояснили, что это результат мер, которые были введены главой региона как срочные и антикризисные. Глава региона ранее обозначил перед правительством области задачи для достижения снижения миграционного оттока населения: увеличение числа рабочих мест, расселение людей на свободных земельных участках, рост числа небольших ферм. Параллельно для достижения цели было решено повышать качество медицинских услуг, комфорт жизни в городах и селах.

Как достигли снижения миграции

В регионе был запущен проект "Курганская область зовет" по аналогии с "Дальневосточным гектаром", в результате жители области и те, кто хочет в нее переехать, получили возможность приобрести бесплатные участки земли для строительства дома. Кроме того, можно взять ипотеку на льготных условиях, компенсировать часть средств на приобретение или строительство жилья. По данным регионального департамента экономического развития, с мая 2019 года выдано уже более 280 субсидий на первый взнос по ипотеке (из них в текущем году - 128) на общую сумму 52 млн рублей. Также людям предлагают начать свой агробизнес с помощью правительства, для этого предусмотрены льготные займы всего под 0,1% годовых, гранты и субсидии на семейные фермы, а также земля на выгодных условиях.

"С мая этого года начало действовать еще одно очень привлекательное предложение: 500 тыс. рублей на возмещение затрат на строительство дома в любой точке региона. Чтобы люди могли быстро построить дом, мы предлагаем купить домокомплект - набор брусьев для строительства - на льготных условиях", - рассказали в пресс-службе губернатора.

Параллельно ведется работа по созданию рабочих мест в промышленных центрах. Регион сделал ставку на индустриальные парки, предлагая производствам разместиться на новых комфортных современных площадках. На текущий момент за 2020 год на территории Курганской области уже реализовано 26 инвестиционных проектов, вложено более 250 млн рублей, создано 95 рабочих мест.

Для обеспечения новых рабочих мест квалифицированными кадрами перестраивается и система образования региона. "Мы завели представителей крупных промышленных предприятий в области в попечительские советы средних специальных учебных заведений, чтобы они могли корректировать учебные планы. Так мы готовим востребованных в регионе выпускников. Также в последние два года меняется база в школах и колледжах - новые станки, компьютеры, оборудование", - рассказал глава департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Ранее в беседе с ТАСС Шумков отмечал, что взятых в последнее время темпов обновления социальных объектов и строительства дорог для улучшения жизни курганцев не было последние 30 лет. "Средства на ремонты детсадов, школ, больниц, домов культуры и физкультурных комплексов находят не только в бюджете, благодаря взаимодействию Шумкова с губернаторами соседних субъектов и поддержке полпреда УрФО Николая Цуканова деньги на решение сложных проблем перечислили Москва, Ямал и Тюменская область. Также удалось привлечь значительные инвестиции во время приезда премьер-министра Михаила Мишустина - после его визита регион получил подтверждение федерального финансирования на ремонт больницы скорой медицинской помощи, онкобольницы. Ремонты идут не только в крупных городах, но и в небольших райцентрах, чего не было уже последние 40 лет", - отмечают в пресс-службе правительства.

Перемены

В соцсетях жители региона отмечают, что действительно видят перемены. "Так держать, может и наши внуки останутся в Кургане и будут им гордиться!", "Курган очень изменился, вы в него вдохнули новую жизнь", "Наконец-то занялись заводами", пишут жители в комментариях к постам Шумкова в Instagram.

Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков в беседе с ТАСС выразил мнение, что прежняя власть не видела развитие региона из-за отсутствия денег, зажимала ярких и инициативных личностей из-за боязни дальнейшей конкуренции, а Шумков "поменял подход и мышление к существующим реалиям". По его словам, губернатор показал, что нужно не жаловаться на нехватку денег в регионе, а начинать много трудиться на его благо. В регионе есть земля, арматурный кластер, масса заводов.

"Вы посмотрите: повально меняется отношение к делу. Там бордюры меняются, там асфальт перекладывается, там здание ремонтируется, тут газ проводится, при Шумкове заставили работать некоторые программы. Вот высказывание последнее у Шумкова: деньги, говорит, есть, но многие главы районов отказываются от этих денег, потому что боятся не освоить, а за неосвоение тоже спрос очень жесткий. Вот о чем идет разговор сегодня - нужны инициативные, деловые люди, и вот для таких звездочек, которые желают себя реализовать, все условия созданы", - считает Ильтяков.

В Курганской области, по данным Свердловскстата, на 1 января 2020 года было зафиксировано 827 166 жителей, из них более 500 тыс. - городское население, порядка 300 тыс. - сельское. Как уточнили в пресс-службе губернатора, 35,4% населения области - пенсионеры, а также более 10 тыс. человек работают вахтовым методом.