Детский омбудсмен отслеживает ситуацию в монастыре, который удерживает схимонах Сергий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков следит за ситуацией в Среднеуральском женском монастыре, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"Все, что касается детей в Среднеуральском женском монастыре, - там ведется серьезный еженедельный мониторинг, даже на уровне контроля. Специалисты органов опеки и попечительства смотрят, как обстоят дела у детей, которые находятся под опекой в монастыре, я лично мониторю ситуацию по организации образовательного процесса. <...> Образование - это то, на что надо обращать внимание, право на образование у детей не будет нарушено", - рассказал Мороков. Он уточнил, что в монастыре сейчас находится примерно 16 детей.

Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних в монастыре ранее стала распространяться в СМИ. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми.

Схимонах Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля за призывы к выходу на улицы и посещению храмов на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса. В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. В июле его лишили сана. В настоящее время он своевольно удерживает монастырь.