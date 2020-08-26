Власти ХМАО разрешили работу кафе и ресторанов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа разрешили работу кафе и ресторанов, а также прогулки жителей в парках и скверах. Соответствующее постановление подписала в среду губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее в Югре была разрешена работа кафе на открытом воздухе.

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой с сегодняшнего дня возобновляется деятельность: организаций общественного питания, за исключением проведения в них торжественных или досуговых мероприятий с массовым участием граждан (при заполняемости не более 50% мест и расстановке перегородок или столов на расстоянии 1,5-2 м)", - говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Также снят запрет на осуществление прогулок в местах отдыха населения (парках, скверах и т. д.) при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 м.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта по 5 апреля, а затем был продлен до 6 сентября, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 26 августа зарегистрировано 19 285 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 161 человек умер, 17 888 пациентов выздоровели. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.

С 17 августа регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Возобновлена торговля непродовольственными товарами, работа организаций дополнительного образования для занятий с детьми, фитнес-центров, тренажерных залов. Также разрешены совместные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее 5 м, проведение спортивных мероприятий без зрителей, работа стоматологий в обычном режиме, деятельность учреждений культуры для индивидуальных занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе для групп до пяти человек.