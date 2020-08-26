Злоумышленники украли из магазина в Нижнем Тагиле более 100 шуб и сейф с деньгами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Злоумышленники совершили кражу из магазина в Нижнем Тагиле 107 шуб и сейфа с деньгами. Общий ущерб составил более 23 млн рублей, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В Нижнем Тагиле совершена кража из мехового магазина. Добычей злоумышленников, по предварительным данным, стали 107 дорогостоящих шуб и сейф с деньгами. Общий предварительный ущерб составил свыше 23 млн рублей. Раскрытие резонансной кражи взял на личный контроль начальник МУ МВД "Нижнетагильское" Ибрагим Абдулкадыров", - сказал он.

По его словам, воры проникли в магазин, предварительно, из подвала, до этого вскрыв его. Сигнализация не сработала, потому что злоумышленники закрыли датчики. Полиция уже проверяет ранее судимых за аналогичные преступления граждан. Возбуждено уголовно дело по статье УК РФ ("Кража, совершенная с причинением материального ущерба в крупном размере").