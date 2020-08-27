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Митрополит считает, что здания захваченного монастыря на Урале нужно оформить на РПЦ

В одном из видеообращений лишенный сана схимонах Сергий ранее заявил, что здания обители не являются собственностью епархии и оформлены на частных лиц
Строящийся храм на территории Среднеуральского женского монастыря Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Строящийся храм на территории Среднеуральского женского монастыря
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Здания на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым), должны быть оформлены на Русскую православную церковь (РПЦ), сообщил в четверг журналистам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Все, что надо было сделать с точки зрения церкви, мы сделали. Единственное, конечно, здания надо оформлять на РПЦ, - сказал митрополит, комментируя ситуацию с монастырем.

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В одном из видеообращений Романов назвал монастырь "народным" и заявил, что земля, на которой он построен, находится в аренде, а здания обители не являются собственностью епархии и оформлены на частных лиц. Секретарь епархиального совета назвал информацию некорректной и уточнил ТАСС, что земля находится в безвозмездном пользовании у епархии.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом.

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