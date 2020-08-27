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В Кургане запретили продажу алкоголя 1 сентября

Исключение составит розничная продажа при оказании услуг общественного питания

ТАСС, 27 августа. Администрация Кургана запретила продажу алкогольной продукции в организациях розничной торговли 1 сентября. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"1 сентября 2020 года, в день проведения праздника "День знаний", с 08:00 до 23:00 (с 06:00 до 21:00 мск) на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции. Запрет введен постановлением администрации города Кургана, <…> в соответствии с документом продажа спиртного в организациях розничной торговли не допускается. Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в сообщении.

Контролировать исполнение постановления будет департамент экономического развития, предпринимательства и торговли города.

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