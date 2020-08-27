Цуканов: ситуация с захваченным монастырем на Урале не требует вмешательства силовиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Вопрос со Среднеуральским женским монастырем, захваченным лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым), пока является внутриобщинным и причин для вмешательства в ситуацию правоохранительных органов пока нет, сообщил в четверг журналистам полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"Пока это внутриобщинный вопрос, который сегодня решается на уровне митрополии, все внутренние решения приняты. Но если там будут какие-то нарушения и будет повод для вмешательства правоохранительных органов, то, безусловно, правоохранительные органы обязаны будут отреагировать на обращения", - сказал полпред.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия ранее сообщала, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.