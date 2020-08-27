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Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам аэропорта Сургута за время простоя

Размер задолженности перед 1,3 тыс. работниками составил более 17,6 млн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате на 17,6 млн рублей сотрудникам аэропорта Сургута за период простоя во время пандемии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки Уральская транспортная прокуратура установила, что АО "Аэропорт Сургут" не выплачивал в полном объеме зарплату 1 369 работникам в период простоя, несмотря на фактическое выполнение ими своих трудовых обязанностей. Размер задолженности составил более 17,6 млн рублей.

"Сургутская транспортная прокуратура возбудила в отношении предприятия дела об административных правонарушениях по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства"), а также внесла представление генеральному директору аэропорта. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - сообщили в надзорном ведомстве.

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