Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам аэропорта Сургута за время простоя

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате на 17,6 млн рублей сотрудникам аэропорта Сургута за период простоя во время пандемии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки Уральская транспортная прокуратура установила, что АО "Аэропорт Сургут" не выплачивал в полном объеме зарплату 1 369 работникам в период простоя, несмотря на фактическое выполнение ими своих трудовых обязанностей. Размер задолженности составил более 17,6 млн рублей.

"Сургутская транспортная прокуратура возбудила в отношении предприятия дела об административных правонарушениях по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства"), а также внесла представление генеральному директору аэропорта. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - сообщили в надзорном ведомстве.