Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Уголовное дело [в отношении Евгения Тефтелева] в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. <…> Обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В ходе расследования наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей", - говорится в сообщении.