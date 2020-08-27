Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Уголовное дело [в отношении Евгения Тефтелева] в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. <…> Обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В ходе расследования наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2015 года по апрель 2019-го обвиняемый, занимая должность главы Челябинска, а затем заместителя губернатора Челябинской области, совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска получил от руководителя строительной организации частями взятку в сумме 2,5 млн рублей. Деньги были переданы за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.
В отношении второго соучастника расследование продолжается.
С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018-го Тефтелев был главой Челябинска.