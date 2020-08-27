Свердловские власти планируют получить предпроектную часть второй линии метро до 2021 года

"Мы в этом году, думаю, что получим предпроектную часть, потом с ней уже нужно будет работать с федералами по привлечению средств", - сказал Высокинский.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области намерены получить предпроектную часть строительства второй линии метро в Екатеринбурге до начала 2021 года. Об этом в четверг сообщил журналистам глава города Александр Высокинский.

Ранее сообщалось, что на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге потребуется от 70 до 90 млрд рублей. По словам главы города, стоимость проекта обусловлена тем, что объекты метрополитена - это не только транспорт, но и "все дополнительные моменты, связанные с предприятиями по гражданской обороне".

В июле прошлого года Высокинский сообщал, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. После большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре, где была затронута тема строительства второй ветки метро Екатеринбурга, глава города сказал ТАСС, что власти города уже готовят проект.

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году и носил название "Свердловский метрополитен". Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.