В Свердловской области отправили на отдых 20% детей от плана оздоровительной кампании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Кампания по оздоровлению и отдыху детей в Свердловской области охватила порядка 20% детей от запланированного числа. В начале года планировалось участие 415 тысяч детей, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

"Мы планировали в начале года принять на отдых и оздоровление 415 тысяч детей, охватить всеми формами отдыха и оздоровления, но понято, что на сегодняшний момент эта цифра нами просто не достижима. <…> На вчерашнюю дату [открытые лагеря] охватили отдыхом 23900 детей. Но если мы будет смотреть с января по сегодняшнюю дату, то некий охват отдыхом будет чуть выше - порядка 86 тысяч, но даже эта цифра дает порядка 20% от нашего планового показателя", - сказал Карсканов.

Он отметил, что летним загородным отдыхом планировалось охватить порядка 66 тысяч детей, но на сейчас охвачено только 22 тысячи.

10 августа, в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга сообщали, что летние смены в городских детских лагерях, открытие которых откладывалось из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу, проводить в этом году не будут. В июне в администрации города сообщали, что начало летней оздоровительной кампании в Екатеринбурге запланировано на 2 июля.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов сообщал, что родителям запретят посещать детей в лагерях, а организация летней оздоровительной кампании в загородных лагерях в регионе начнется 15 июня.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями продлен до 31 августа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24839, за последние сутки выявлено 119 новых случаев.