Свердловские власти закрепят за каждым классом в школе отдельный кабинет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Школьные классы в Свердловской области будут закреплены за отдельными кабинетами. Исключение составят уроки физики, химии, технологии и физкультуры, сообщил в четверг губернатор региона Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

"Каждый класс будет учиться в одном кабинете, перемещаться по школе будут учителя. Исключение составят уроки физики, химии, технологии и физкультуры, проводить которую рекомендовано на улице с соблюдением рекомендаций по температурному режиму", - говорится в сообщении.

Губернатор отмечает, что дети из разных классов не должны пересекаться, поэтому запрещено проведение массовых мероприятий между различными классами.

Ранее, 6 августа, в Департаменте информационной политики региона сообщили, что традиционные линейки 1 сентября в школах Свердловской области в 2020 году отменены. Детям проведут тематические уроки, посвященные 75-летию Победы. 7 августа, в оперативном штабе региона сообщили, что преподавателям и ученикам разрешат не использовать маски внутри школы. Обязательным требование останется для работников технических служб.

Как сообщил на брифинге по итогам оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков, одной из мер безопасности станет изменение расписания уроков и перемен.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями продлен до 31 августа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 839, за последние сутки выявлено 119 новых случаев.