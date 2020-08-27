В Югре до конца года снимут продолжение сериала о выдающихся земляках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 августа. /ТАСС/. Авторы первого документально-игрового сериала о выдающихся земляках Ханты-Мансийского автономного округа снимут еще четыре эпизода в 2020 году. Их премьеру планируется устроить в декабре текущего года к 90-летию Югры, сообщил в четверг продюсер Дмитрий Сотников.

"Мы в этом году будем снимать еще четыре серии. Мы хотим сериал презентовать в декабре текущего года. Это будет наш подарок к юбилею [90-летию] Югры", - сказал Сотников во время онлайн-встречи, посвященной Дню российского кино, с участием губернатора Югры Натальи Комаровой.

По его словам, серии будут посвящены заслуженному врачу РСФСР, первой женщине - медику из народа ханты, фондообразователю Госархива Югры Елене Сагандуковой, ненецкому и хантыйскому поэту, писателю Юрию Вэлла, генерал-майору милиции, основателю системы управления МВД в Югре Василию Хисматулину, а также уроженке села Саранпауль Елене Артеевой осенью 1942 года ценой своей жизни спасшей раненных и медицинский персонал. Она подорвала связкой гранат себя вместе с фашистским танком, который через линию обороны прорвался в расположение санитарной службы.

"Фильмы будут сниматься в Югре, никуда за пределы региона, учитывая обстановку [с коронавирусом] мы не поедем. Уже 28 августа мы уезжаем на съемки серии про Артееву в Сургуте. Там будет гибель героини, подрыв немецкого танка", - уточнил Сотников.

Первые пять серий проекта "Были" сняты при поддержке Русского географического общества (РГО) на территории Югры, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. В частности, в музеях, например, архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" в Перми. Хронометраж серий около десяти минут. Их героями стали первооткрыватель нефти в Югре Фарман Салманов, купец и меценат Василий Земцов, геолог, первооткрыватель Приполярного Урала Александр Алешков.

В основу сюжета положены реальные истории из жизни известных людей, которые реконструированы в игровых сценах с использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен были задействованы актеры. Сериал выложен в социальные сети и YouTube. Проект получил грант губернатора в размере 2,5 млн рублей.